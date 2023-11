Für behindertengerechtes Auto Bad Honneferin startet Spendenaktion für ihre Nichte

Eine Situation, die ihr – zurück in Bad Honnef – nicht aus dem Kopf ging. Was, wenn ihre Schwester Mandy einmal – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr in der Lage ist, diesen Kraftakt zu stemmen. Wäre Marie dann die Teilhabe am Leben verwehrt? Eine Lösung könnte ein behindertengerechtes Auto sein, in das das Mädchen in ihrem Rollstuhl hineingeschoben werden kann. Das würde Mutter und Tochter den Alltag erheblich erleichtern. Genau diese Anschaffung möchte Cathrin Jacobitz ihrer Schwester Mandy jetzt mithilfe möglichst vieler großer und kleiner Spenden ermöglichen.