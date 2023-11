Verein HelpForceHonnef Spendenlieferung aus Bad Honnef startet in Richtung Ukraine

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die 15. Hilfsfahrt in die Ukraine, die der Bad Honnefer Verein HelpForce Honnef organisiert. Die Fahrt startet am Sonntag, 19. November, mit Produkten für vom Krieg betroffene Menschen in der Ukraine und ukrainische Flüchtlinge in der Ostslowakei.