Weihnachtswunschbäume in Bad Honnef und Königswinter : Spender im Siebengebirge erfüllen Kinderwünsche zum Fest

Weihnachtswunschbäume

In Bad Honnef stehen die Weihnachtswunschbäume im Rathausfoyer, Rathausplatz 1, in den Filialen der Kreissparkasse an der Hauptstraße sowie an der Aegidienberger Straße 66 und im Hit-Markt. Im Park Reitersdorf sind an einem Baum wetterfeste Spendenkugeln gefüllt. Die verpackten Geschenke – Wert jeweils maximal 25 Euro – sollen bis Freitag, 10. Dezember, dort abgegeben werden, wo die Karten geholt wurden. Die Orgnisatoren übernehmen die Verteilung.

Wie in Bad Honnef, so bleiben die Empfänger auch in Königswinter anonym. Die Bäume stehen ab Ende November im Eingangsbereich des Rewe-Marktes Fickeis in Oberpleis, in der Kreissparkasse Oberpleis, im Rewe-Markt in Ittenbach sowie im Freizeitzentrum Siebengebirge. Auch der digitale Weihnachtsbaum ist ab Ende November online, über die Internetseite sowie die Facebook-Seite der Stadt und unter https://wunschbaumkoenigswinter.de. Abgabe der Geschenke bis Mittwoch, 8. Dezember, in den Rathäusern. Fragen an das Team per E-Mail an wunschbaumaktion@koenigswinter.de. hnn/suc