Land NRW weitet Würdigung für Ehrenamtliche aus : Stadt Bad Honnef übergibt die ersten Ehrenamtskarten auf Lebenszeit

Bad Honnef Bereits seit 2008 gibt es die Ehrenamtskarte Nordrhein-Westfalen. Für Ehrenamtliche, die mehr als 25 Jahre aktiv sind, gilt die Karte nun lebenslang. In Bad Honnef übergab Bürgermeister Otto Neuhoff die ersten dieser Jubiläumskarten an 30 Ehrenamtler – darunter sogar zwei, die sich schon mehr als 55 Jahre für die Mitmenschen einsetzen.

Bereits seit 2008 gibt es die Landes-Ehrenamtskarte, mit der freiwillig engagierten Menschen über Vergünstigungen zum Beispiel bei einem Museumsbesuch oder in teilnehmenden Geschäften neben der allgemeinen Anerkennung ein ganz praktisches Dankeschön zugedacht ist. In diesem Jahr wurde das Angebot der Ehrenamtskarte noch einmal erweitert: Neben der regulären Karte, die jeweils für einen festen Zeitraum Gültigkeit hat, aber stets neu beantragt werden kann, gibt es nun landesweit eine lebenslang gültige Variante. In Bad Honnef wurden erstmals 30 der neuen Karten vergeben.

Zwei Ehrenamtliche schon mehr als 55 Jahre im Einsatz

Über die vielseitigen Angebote, sich ehrenamtlich zu engagieren, informiert die Stadt Bad Honnef unter anderem auf einer eigenen Internetseite , in der neuen VoluMap App sowie telefonisch beim Fachdienst Soziales und Asyl, ☏ 0 22 24/184 339 oder per E-Mail an ehrenamt@bad-honnef.de. suc

Inhaber der Ehrenamtskarte können sich landesweit über Vergünstigungen freuen in allen beteiligten Kommunen. Dazu gehören reduzierte Eintrittspreise für Museen, Schwimmbäder und andere öffentliche Freizeiteinrichtungen sowie Vergünstigungen bei Volkshochschulkursen, in Kinos, in Theatern und auch in teilnehmenden Geschäften. Entsprechende Informationen hält das Land NRW auf seiner Internetseite www.engagiert-in-nrw.de bereit.

„Drachenstarkes Ehrenamt“ : Forum Ehrenamt und Stadt vergeben Preise in Königswinter Ohne das ehrenamtliche Engagement läge Vieles brach in den Kommunen. Das Forum Ehrenamt und die Stadt Königswinter würdigen den Einsatz regelmäßig mit einem Ehrenamtstag und einem Preis für verdiente Bürgerinnen und Bürger. Dieses Mal ging die Belobigung an zwei Frauen und zwei Männer.

„Das Ehrenamt ist aus unserer Stadt nicht wegzudenken und von größter Bedeutung", so Neuhoff an die Adresse den Anwesenden. Sie stünden für vielseitiges Engagement unter anderem in Sport, Kultur, Sozialarbeit, Hilfsorganisationen und den Kirchen. Alleine 459 Personen sind demnach derzeit in verschiedenen Projekten und Angeboten alleine in der Stadt tätig, beispielsweise in der Stadtbücherei, in der Holzwerkstatt oder in der Arbeit mit Geflüchteten.