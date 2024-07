Personalnot in der Verwaltung Stadt Bad Honnef will mit spezieller Kampagne neue Mitarbeiter finden

„Wir spüren in der Stadtverwaltung sowohl die Folgen des demografischen Wandels in unserer Gesellschaft als auch den Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt“, so Bürgermeister Otto Neuhoff. Hinzu komme die Dynamik einer Zeit mit mehreren Krisen in Folge. Diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern, dafür suche man „qualifizierte Teamplayer“, um die Zukunft der Stadt zu gestalten. „Auch die Stadtverwaltung spürt den Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte und motivierte Schulabgängerinnen und Schulabgänger“, so Gabriele Herfurt, Leiterin des Fachdienstes Personal, Organisation und IT.