Kommunalwahl 2020 : Jugendliche fühlen den Kandidaten auf den Zahn

BAD HONNEF Auf Einladung des Stadtjugendrings Bad Honnef stellten sich die Bürgermeister-Kandidaten der Diskussion mit Jugendlichen im Kursaal und per Livestream. Die jungen Leute machten keinen Hehl daraus, wo sie am meisten der Schuh drückt.

1000 Nutzer sahen schon das Video

Sibi-Renovierung ein Hauptthema

Eine Schülerin: „Sanierung hört sich gut an, aber was steht auf der Agenda?“ Und ein anderer Teilnehmer sagte: „Ich habe von den drei Millionen Euro nichts gesehen.“ Neuhoff sagte, was alles neu gemacht wurde: Fenster, Toiletten, mehrere Hunderttausende wurden in IT gesteckt, die Aula wurde trockengelegt. Alle Kandidaten signalisierten, was Munk aussprach: „Schule steht ganz oben.“ Dass es Mitsprache für Eltern, Lehrer und Schüler geben solle, daran ließen die drei keinen Zweifel. Die Umsetzung wird, so Neuhoff, fünf bis sieben Jahre dauern.