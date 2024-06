Elternprotest in Bad Honnef So machen Eltern in Bad Honnef gegen steigende Betreuungskosten mobil

Manchmal hilft Ironie oder sogar eine Prise Sarkasmus: „In Deutschland kriegt man eine Steuernummer, in Schweden ein Willkommenspaket mit Windeln & Co. für den neuen Erdenbürger“, macht ein Bad Honnefer Vater seinem Frust Luft. Auslöser sind die Familienpolitik als Ganzes und konkret ein Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport, die systemübergreifende Geschwisterkindermäßigung zwischen Kindergarten und Offener Ganztagsschule (OGS) ab 1. August zu streichen und die Beiträge generell anzuheben. Zusammengenommen mit den ohnehin hohen Kita-Gebühren sowie Mehrbelastungen wie durch steigende Grundsteuern ergebe sich ein familienpolitisch fataler Cocktail, der für manche Familie schon die Frage nach der Zukunft am heutigen Wohnort stelle, so die Kritik.