Konrad-Adenauer-Schülerpreis : Stiftung prämiert drei herausragende Facharbeiten

Rhöndorf Zum elften Mal hat die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus ihren Schülerpreis für herausragende Facharbeiten vergeben. Drei Schülerinnen aus Bonn und Linz haben sich mit der Historie der Ära Adenauer genau befasst.

Konrad Adenauer kommt nicht aus der „Mode“: Auch in diesem Jahr konnte die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus wieder drei junge Menschen auszeichnen, die sich in ihren Facharbeiten in der Oberstufe in herausragender Weise mit dem ersten Bundeskanzler und seiner Ära beschäftigen.