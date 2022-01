Relaunch der Internetseite : Stöbern im Terminkalender des „Alten“

Mitte der 1930er Jahre ließ sich Konrad Adenauer mit seiner Familie in Rhöndorf nieder. Über sein Privatleben wie auch sein Wirken als Politiker informiert umfangreich die neu gestaltete Internetseite. Foto: Frank Homann

Rhöndorf Die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf und die Berliner Konrad-Adenauer-Stiftung haben das Adenauerportal überarbeitet.



Es war wieder einmal ein straffes Tagesprogramm, das der damalige Herr Bundeskanzler an diesem Montag vor exakt 70 Jahren zu bewältigen hatte: Los ging es am 17. Januar 1952 um 9.55 Uhr mit dem Antrittsbesuch von Kultusminister Sauer als neuem Präsident der Kultusministerkonferenz, im Anschluss gaben sich weitere hohe Politiker, Beamte und Botschafter quasi die Klinke in die Hand.

Nach einer kurzen Terminpause am frühen Nachmittag stand um 16 Uhr für Konrad Adenauer noch der Besuch des Auswärtigen Ausschusses des Bundesrates auf dem Kalender und zum Abschluss des Tages ein Abendessen mit dem „Herrn Bundespräsidenten“. Für 20.30 Uhr war dieses Treffen mit Theodor Heuss terminiert.

Das Arbeitspensum des „Alten von Rhöndorf“ beeindruckt viele noch heute - Adenauer war bei seiner Wahl zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland immerhin schon 73 Jahre alt. „Die wahnsinnige Termindichte fasziniert mich immer wieder, wenn ich in seine Tageskalender schaue“, sagt Claudia Waibel, Mitarbeiterin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus.

Neue Artikel und Quellen

Gelegenheit dazu haben übrigens nicht nur Stiftungsmitarbeiter, Fachleute oder Wissenschaftler, sondern jeder, der sich für Zeitgeschichte interessiert. Zwar sind die Original-Kalender wohlverwahrt im Archiv der Stiftung, doch kann man im „Adenauerportal“ unter www.konrad-adenauer.de nahezu jeden Tag im Leben des Politikers mit seinen zahlreichen Terminen online „nachblättern“.

Seit Neuestem präsentiert sich die Webseite in einem neuen, noch nutzerfreundlicherem Design. Zudem haben die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf und die Berliner Konrad-Adenauer-Stiftung als Verantwortliche neben den bewährten Inhalten eine Reihe neuer Artikel und Quellen zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde der Zugriff auf das Angebot für die unterschiedlichen Zielgruppen noch leichter, übersichtlicher und schneller gestaltet.

„Das Adenauerportal war schon vor dem Relaunch eine attraktive Webseite mit sehr guten Besuchszahlen“, berichtet Stiftungsmitarbeiterin Sabine Steidle. Das Portal soll eine breite Öffentlichkeit ansprechen, „jeder, der sich für Konrad Adenauers Leben und seine Politik interessiert, wird hier fündig“. Genutzt wird die Seite, die vor über zehn Jahren erstmals online ging, nicht nur von Wissenschaftlern und Studenten, sondern auch von Lehrern und Schülern, von Medienvertretern und auch von Privatleuten, die nach einem Besuch von Adenauers Wohnhaus noch Weiteres zum Leben und Wirken des Politikers erfahren wollen.

Design der Seite modernisiert

„Zentrales Ziel des Relaunchs war es nun, die Funktionalität und das Design der Seite weiter zu modernisieren und sie noch nutzerfreundlicher zu gestalten“, so Steidle. Die meistgesuchten Inhalte werden jetzt zielgruppengerecht und ansprechend präsentiert und können rasch gefunden werden. Umgesetzt wurde der Relaunch von einer Münchener Agentur.

Neu im Portal ist die Startseite, auf der die Inhalte übersichtlich in neuer Zusammenstellung und in neuem Design präsentiert werden. Begrüßt werden die Nutzer quasi von Adenauer persönlich in Form eines „Zitat des Tages“. Unter dem Punkt „Adenauer erleben“ werden die Angebote der beiden Stiftungen aufgezeigt, mit denen Adenauer heute noch erlebt und entdeckt werden kann – von seinem Wohnort in Rhöndorf, über seinen Urlaubsort im italienischen Cadenabbia, verschiedene Ausstellungen und weitere digitale Angebote.

Die Zusammenstellung „Für den Schulunterricht“ wiederum bietet Schülern und Lehrern hilfreiche Links zu Themen und Quellen für den Unterricht, das Referat oder die Hausarbeit. „Zudem stellen wir kostenfreie Angebote zur Verfügung, die besonders auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern zugeschnitten sind“, erläutert Steidle.

Beziehungen zu deutschen und internationalen Politikern

Einen eigenen Bereich gibt es zudem für die Forschung, der eine umfassende Bibliographie, eine große Quellensammlung, einen Kalender, Verweise auf die Archivbestände zum Wirken Konrad Adenauers sowie weitere digitale Angebote vereint. „In der Kategorie Quellen haben wir die Foto- und Videoauswahl deutlich ausgeweitet“, so Steidle weiter. „Und unter ‚Personen‘ bauen wir eine zusätzliche Kategorie mit Doppelbiographien auf, in der die wechselseitige Beziehung Adenauers zu wichtigen deutschen und internationalen Politikern im Fokus steht.“

Erhalten geblieben sind bereits bewährte Angebote und Kategorien wie die Biographie, Politikfelder, Personen, Persönliches oder eben der Kalender. Weitere Aspekte sollen in den nächsten Wochen noch umgesetzt und optimiert werden: „Es werden Informationen über das Portal in Leichter Sprache und als Videos in Deutscher Gebärdensprache verfügbar gemacht“, kündigte Steidle an. Auch ein barrierefreies Video über das Leben und die Politik Konrad Adenauers soll es geben. „Wir hoffen natürlich, dass das Interesse an der Seite weiterhin hoch bleibt und sich mit dem Relaunch vielleicht sogar noch verstärkt.“