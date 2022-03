Internationale Hochschule Bad Honnef : Studenten kehren zurück auf Bad Honnefer Campus

Für April plant die Hochschule in Bad Honnef die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes auf dem Campus. Dann dürfte auch die Bibliothek wieder belebter sein. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Ab April will die IU Internationale Hochschule in Bad Honnef zum Präsenzunterricht zurückkehren. An Gerüchten, der Standort sei gefährdet, ist nichts dran, so eine IU-Sprecherin. Und auch am ehemaligen KSI in direkter Nachbarschaft der Hochschule soll sich bald etwas tun.



Die Gastronomen merken es, und auch der Einzelhandel: Wegen Corona findet ein Großteil des Unterrichts der Bad Honnefer Fachhochschule nicht in Präsenz, sondern online statt – und fehlen damit die Studentinnen und Studenten im Stadtbild und als Kunden. Damit soll Anfang April Schluss sein: Dann ist geplant, auf dem Campus an der Mülheimer Straße wieder in den Präsenzunterricht zu gehen. Ebenfalls etwas tun soll sich bald am ehemaligen Katholisch Sozialen Institut (KSI) in Selhof. Dem Vernehmen nach im Mai sollen dort die Umbauarbeiten zu einer Klinik beginnen.

„Seit Beginn der Pandemie finden zahlreiche Veranstaltungen auch bei uns online statt“, so Susanne Eichholz-Legrand, PR-Managerin der seit dem Jahr 2021 unter dem Namen IU Internationale Hochschule firmierenden Bildungseinrichtung, auf Anfrage des General-Anzeigers. Zusätzlich sei im März – wie jedes Jahr – vorlesungsfreie Zeit. Beides zusammen habe offenbar dazu geführt, dass der Campus einen verwaisten Eindruck mache und Gerüchte die Runde machten, der Standort sei gefährdet. „Das ist absolut nicht der Fall, im Gegenteil“, so die Sprecherin.

Pro Semester sind stets bis zu bis 1000 Studierende aus allen Teilen der Welt an der IU Bad Honnef eingeschrieben. Der Fächerkanon, der einst mit den Schwerpunkten Tourismus und Hotelmanagement gestartet hatte, wuchs kontinuierlich und bietet heute Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Architektur und Bau, Design und Medien, Gesundheit und Soziales, Marketing und Kommunikation, Personal und Recht, Pädagogik und Psychologie, Tourismus und Hospitality und Wirtschaft und Management an.

Das Team der Hochschule umfasst aktuell rund 230 Mitarbeiter; 33 Professorinnen und Professoren lehren den Managementnachwuchs, so auch im Dualen Studium mit Partnern in der Wirtschaft. Die Unterrichtssprache ist Englisch, die Studierenden kommen aus aller Welt, so auch aus den Ländern der Kriegsparteien Russland und Ukraine. Gegründet 1998 als Internationale Hochschule am Standort Bad Honnef und gefördert auch mit Bundesmitteln aus dem Bonn-Berlin-Ausgleich, ist die IU heute an 28 Standorten vertreten, darunter in Städten wie Aachen, Augsburg, Bochum, Dortmund, Frankfurt am Main oder Potsdam und eben auch Bad Honnef. Hauptsitz ist mittlerweile Erfurt.

Als Ort der Gründung und damit „Keimzelle“ sei Bad Honnef aber von besonderer Bedeutung. Anders als befürchtet, sei hier nicht nur der Standorterhalt in Bad Honnef, sondern sogar eine Erweiterung angedacht. Für Details dazu sei es allerdings zu früh. Ein Fragezeichen gebe es zwar noch, da man nicht abschätzen könne, wie sich die Situation in der Pandemie angesichts weiterhin sehr hoher Infektionszahlen entwickele. Man hoffe aber, ab April wieder Präsenzveranstaltungen anbieten zu können, so Eichholz-Legrand.

KSI-Gebäude steht seit Umzug 2017 leer

Ebenfalls noch in diesem Frühjahr etwas tun soll sich auf einem Gelände, das nur einen Steinwurf vom IU-Campus entfernt liegt: am ehemaligen Katholisch Sozialen Institut (KSI). Wie mehrfach berichtet, gehörte der Altbau bereits seit 1896 dem Erzbistum Köln. Es folgten Erweiterungen 1906 mit der Kapelle, ab 1907 war das Haus Priestererholungsheim sowie von 1941 bis 1945 Priesterseminar. 1947 gründete Kardinal Frings das KSI, das 1952 in Betrieb genommen und erneut 1954, 1965 und 1996 auf seine heutige Ausdehnung erweitert wurde. Seit dem KSI-Umzug nach Siegburg 2017 steht das Haus leer.