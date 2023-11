Machbarkeitsstudie sucht atlernative Flächen Suche nach Standort für neue Feuerwache in Bad Honnef

Einsätze

Etliche Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef wurden bei dieser Zusammenkunft aller Gruppierungen durch Otto Neuhoff, Stadtbrandinspektor Frank Brodeßer sowie den stellvertretenden Kreisbrandmeister, Markus Zettelmeyer, ausgezeichnet und befördert. „Ihr seid die Stütze der Gesellschaft. Ohne euch würde das alles nicht funktionieren“, sagte Zettelmeyer und zählte Einsatzmöglichkeiten von Person im Rhein über technische Hilfeleistung bis Katze in Not auf. Hauptbrandmeister Bernd Wolf (78) vom Löschzug Bad Honnef wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft mit der Sonderauszeichnung des Landesfeuerwehrverbandes NRW in Gold geehrt. Das Feuerwehrehrenzeichen NRW in Gold ging nach 35 Jahren aktiver Mitgliedschaft an Karin Junior und Alexander Fröhlig (beide Aegidienberg) und Stephan Brimmer (Honnef). oro