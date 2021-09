Musik und Politik : Bei Haydn war Adenauer guter Dinge

Bad Honnef Das Symposium „Miteinander - Musik und Politik“ im Adenauerhaus in Bad Honnef, das im Rahmen des Beethoven-Festivals stattfand, beschäftigt sich mit Musik und Politik. Unter anderem ging es auch um Konrad Adenauer.

So stellte Geschäftsführerin Corinna Franz in ihrer Einführung auch den Musikgeschmack Adenauers vor: „Wurde während der Mittagsruhe im Kanzleramt Tschaikowsky aufgelegt, wussten die Sekretärinnen, dass der Kanzler innerlich aufgewühlt war, bei Haydn dagegen war er guter Dinge. Musik als Stimmungsbarometer.“

Musik ist Adenauers „einzige Erholung“

Musik und Politik stehen seit jeher in enger Beziehung. „Kompositionen spiegeln die gesellschaftlichen und sozialen Umstände ihrer Zeit wider, drücken Lebensgefühl und Überzeugungen aus, werden politisch interpretiert und instrumentalisiert. Politik repräsentiert sich nach innen und außen durch Musik, nutzt sie in der Auseinandersetzung ebenso wie zur Identitätsstiftung“, sagte Corinna Franz. Das war der Startschuss für die Untersuchung dieses Wechselspiels von Musik und Politik – von Beethoven über Adenauer bis in die Gegenwart. Und den Teilnehmern gelang es, einen großen Bogen zu schlagen.