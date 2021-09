Festival Bad Honnef tanzt : Tänzer setzen Beethoven ein Denkmal

Bad Honnef 140 Schüler aus sechs Bad Honnefer Schulen setzten bei „Beethoven@Bad-Honnef tanzt“ die Lebensgeschichte des Bonner Komponisten geschickt in Szene. Weotere Aufführungen im Zirkuszelt an der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 66 sind geplant.

Beethoven, Blumen, Beifall, Bravo-Rufe – das Premieren-Publikum war baff: Die Zuschauer waren ja schon mit hohen Erwartungen zur Aufführung von „Beethoven@Bad-HonnefTanzt“ in das Zirkuszelt an der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 66 eingetreten. Aber nach dem „Hereinspaziert“ erwartete sie eine spektakuläre Schau der großen und kleinen Künstler um Anna-Lu Masch. Und die Begeisterung kannte keine Grenzen.

Perfekte Geschichte, geschickte Choreographie

Schließlich kamen Gruppe für Gruppe Tänzer auf die Bühne, schlüpften in ihre weißen Schuhe – der Tanz durch das Beethoven-Leben begann. Mit dabei: ein eigens gegründetes Profi-Tanzensemble, dessen Mitglieder für die Schüler große Vorbilder waren, die aber sichtbar auf Augenhöhe mit dem Nachwuchs über die Tanzfläche „schwebten“ und die Eleven förmlich zu Höchstleistungen anspornten. Die Eltern waren sichtlich stolz auf das, was ihre Kinder leisteten – an der Seite von echten Profis ihres Fachs.

Hommage mit Rapmusik

Alle waren in Weiß gekleidet, arbeiteten mit roten Tüchern, dem Rot von Beethovens Halstuch nachempfunden, und mit weißbestäubtem Haar wie die Locken des Meisters auf seinem Porträt, das auch vor dem Zelt in Licht getaucht war.

Leben in der Stille

Schließlich der Abschluss: Beethovens Leben in der Stille durch Gehörverlust. Besonders originell: der Einsatz von fünf weißen Bändern, an dessen sternförmig angeordneten Enden jeweils ein Kind zog. Schließlich wurden die Bänder als Notenlinien quer über die Fläche gespannt und „Noten“ tanzten durch die Linien.

Musik nicht hören können – das Trauma des Komponisten. „Ich werd‘ verrückt!“, soll er gesagt haben. Das Eingeschlossensein verdeutlichte eine Video-Animation und -Projektion – Aufnahmen von Tänzern aus der Homeschooling-Zeit wurden dafür präpariert und an der in Kästen aufgeteilten Stirnseite des Zeltes immer schneller bewegt. Was bleibt von Beethoven? Im Theater wurde der rote Teppich ausgerollt – und alle Tänzer reihten rundherum ihre Schuhe auf. Und der Schlusspunkt? Nach der Hommage an Beethoven feierte das Premierenpublikum die aktuellen Bühnen-Helden.