Am 21. März ist Tag des Waldes Besucher-Knigge: So verhalten Sie sich im Wald richtig

Ob Siebengebirge, Rheinbacher Wald oder Kottenforst: Dass der Aufenthalt im Wald einfach guttut, ist keine Frage – ganz gleich, ob man zu Fuß unterwegs ist, mit dem Fahrrad oder im Pferdesattel. Wie gut, dass laut Bundeswaldgesetz fast alle heimischen Wälder zum Zwecke der Erholung betreten werden dürfen, auch wenn sie sich in Privatbesitz befinden. Doch sollte sich jeder Waldbesucher in Erinnerung rufen, dass er Gast in der Heimat zahlreicher, oftmals geschützter Tiere und Pflanzen ist, und sich auch entsprechend verhalten. Der kleine „Wald-Knigge“ des General-Anzeigers verrät, was man wissen und berücksichtigen muss.