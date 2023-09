Straßen NRW sperrt Zulieferwege Warum einer Tankstelle in Bad Honnef jetzt der Sprit ausgeht

Bad Honnef · Da ist selbst bei Jürgen Lemke das Fass zum Überlaufen voll. Oder besser gesagt: Die Tanks seiner Esso-Station an der oberen Hauptstraße in Bad Honnef sind so gut wie - leer. Weil der Landesbetrieb Straßen NRW die untere Schmelztalstraße als einzig mögliche Zulieferstrecke für Lkw ab einem zulässigen Gesamtgewicht nicht über zwölf Tonnen gesperrt hat, kann das Unternehmen nicht mehr beliefert werden. Ein Desaster, so Lemke zum GA.

07.09.2023, 16:45 Uhr

Ausverkauft, keine Belieferung möglich wegen Straßen NRW: Unternehmer Jürgen Lemke (auf der Leiter) und sein Mitarbeiter Ömer Gülec informieren die Kunden über das Problem mit den Tanklieferungen. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

