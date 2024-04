Einzelhandel in Bad Honnef Tante-Emma-Laden 2.0: Warum Selhof hat, was viele andere vermissen

Selhof · Kleine Lebensmittelmärkte in den Stadt- und Ortsteilen gehören immer häufiger der Vergangenheit an. Wer einkaufen will, muss häufig auf die „grüne Wiese“ fahren. Zahlreiche Kunden trauern den kleinen Geschäften vor Ort nach. Das müssen die Selhofer nicht, der Ortsteil bildet eine Ausnahme.

26.04.2024 , 12:36 Uhr

Machen beim Besuch in ihrem Geschäft den Spaß fürs Foto mit: Thami und Thavi, der seine Frau durch den Markt schiebt. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge