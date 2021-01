Falscher Polizist am Telefon : 64-Jährige aus Bad Honnef lockt Trickbetrüger in die Falle

Bad Honnef/Bonn Telefonbetrüger haben ihre Masche bei zwei Frauen aus Bonn und Bad Honnef versucht. Bei einer 90-Jährigen ging der Betrugsversuch gerade noch glimpflich aus, weil die Polizei eingriff. Eine 64-Jährige stellte ihrem Betrüger eine Falle.

Eine 64-Jährige aus Bad Honnef hat am Montag einen Betrüger in die Falle gelockt. Ein sogenannter falscher Polizist, ein Betrüger also, der sich als Polizeibeamter ausgab, hatte die Frau angerufen. Der Mann gab sich als Frank Naumann aus und fragte nach den Wertsachen der Frau und versicherte ihr, dass diese gefälscht seien und ein Kollege sie deshalb später abholen würde. Die 64-Jährige spielte zum Schein mit, informierte aber in der Zwischenzeit die Polizei.