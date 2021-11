Hubertusmesse in Bad Honnef : Tier und Mensch werden in Sankt Johann Baptist gesegnet

Junge Falkner tragen ihre Tiere in die Pfarrkirche Sankt Johann Baptist zur Hubertusmesse. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Hunde und Falken im Gotteshaus? Bei der Hubertusmesse in der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist in Bad Honnef ist das gute Tradition. Dort werden stets auch die Tiere gesegnet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Roswitha Oschmann

Einer fehlte. Mehr als 35 Jahre hatte Herbert Breuer die Hubertusmesse voller Hingabe für Mensch und Tier zelebriert – diesmal fand gleichzeitig das Sechswochenamt für den beliebten Pfarrer statt. Und in den Fürbitten gedachten sowohl Anna Maria Müller, die stellvertretende Leiterin des Hegerings Siebengebirge, als auch Pfarrer Michael Ottersbach des verstorbenen Geistlichen. Auch die KG Halt Pol war wieder in großer Zahl bei der Hubertusmesse in der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist in ihrem Outfit vertreten.

Der Hegering Siebengebirge hatte die Pfarrkirche mit herbstlichem Laub geschmückt. Viele waren in Begleitung ihrer Hunde zur Kirche gekommen. Und Nachwuchs-Falkner waren mit zwei Greifen vertreten. Gegen Ende der Messe segnete Pfarrer Ottersbach die Tiere. Die Bläsergruppe des Hegerings Siebengebirge gestaltete die Messe musikalisch unter Leitung von Johannes-Martin Hoffmann. Die Jagdklänge – das waren Gänsehautmomente für viele Besucher der Messe.

Lesen Sie auch Erster Einsatz 2022 : Jägerschaft Hegering Siebengebirge will Rehkitze mit Drohnen retten

Segnung der Tiere

Pfarrer Ottersbach spannte in seiner beeindruckenden Predigt den Bogen vom Markus-Evangelium mit dem Opfer der Witwe bis zur Legende vom heiligen Hubertus. „Hubertus hat den Fokus neu gestellt. Wir sind eingeladen, den Blick von Hubertus kennenzulernen und einzunehmen und alle Schöpfung in den Fokus zu nehmen und danach zu handeln. Der Schöpfer zeigt sich in der Schöpfung.“

Foto: Frank Homann Die Jäger vom Hegering Siebengebirge bringen stets auch ihre Hunde mit zur Hubertusmesse. zurück

weiter