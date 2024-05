Tierschutz Siebengebirge Dreibeiniger Mischlingshund Toby sucht ein neues Zuhause

Er setzt sich neben die GA-Redakteurin, legt ihr die Pfote auf den Arm und guckt sie erwartungsvoll aus seinen bernsteinfarbenen Augen an: Den Hundeblick beherrscht Toby auf jeden Fall. Für den dreibeinigen Mischlingshund, der seit vier Wochen in einer Pflegestelle vom Tierschutz Siebengebirge in Rottbitze lebt, wird ein Zuhause für immer gesucht.