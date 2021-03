Veterinäramt gibt grünes Licht : Tierschutzhof auf der Bad Honnefer Höhe geht in Betrieb

Tierschutzhof auf der Bad Honnefer Höhe geht in Betrieb

Antje Firmenich (l.) und Elke Trapp gehören zum Team des Vereines, der nun den Tierschutzhof in Betrieb nehmen kann. Foto: Frank Homann

Aegidienberg-Orscheid Lange stand das Projekt auf der Wunschliste der Tierschützer im Siebengebirge, nun ist es Realität geworden: Im Aegidienberger Ortsteil Orscheid ist ein Tierschutzhof entstanden. Nach Genehmigung durch das Veterinäramt kann die Arbeit beginnen.

Für den Verein Tier-, Natur- und Artenschutz Siebengebirge geht ein großer Wunsch in Erfüllung: In Orscheid kann der Tierschutzhof den Betrieb aufnehmen. Nach Begehung durch das Veterinäramt haben die Tierschützer die behördliche Erlaubnis, die Tierauffangstation an der Orscheider Straße 7 zu eröffnen.