Anlässlich des Gründungstages : Tierschutzverein Siebengebirge ruft auf, ein „Licht für Tiere“ anzuzünden

Der Tierschutzverein Siebengebirge ruft wieder dazu auf am 28. Februar eine Kerze ins Fenster oder vor die Tür zu stellen, um eine Zeichen gegen Ungerechtigkeit, Gewalt und Ausbeutung von Tieren zu setzen. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Der Bad Honnefer Tierschutzverein Siebengebirge besteht am Dienstag seit 38 Jahren und ruft anlässlich des Gründungstages wieder dazu auf, für Tiere eine Kerze anzuzünden.

„Wir sehen es als unsere Aufgabe, immer wieder auf Tier-Schicksale hinzuweisen“, sagt Ozan Stoll, Erster Vorsitzender vom Tierschutzverein Siebengebirge. Deshalb ruft der Verein am Dienstag, 28. Februar, der Gründungstag des Tierschutzvereins, wieder dazu auf am Abend des 28. Februars ein Windlicht oder eine Kerze vor die Haustür oder ins Fenster zu stellen, um so ein Zeichen gegen Ungerechtigkeit, Gewalt und Ausbeutung von Tieren zu setzen.