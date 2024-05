Zeitzeuge stirbt mit 99 Jahren in Bad Honnef Trauer um den Ex-Soldat Jürgen Tegethoff, dem die Versöhnung so sehr am Herzen lag

Die früheren Gegner begrüßten den Deutschen mit den Worten „The Kingtiger-Commander is coming!“. Im Winter 1944/45 war er als Kommandant in den Ardennen auf einem „Königstiger“-Panzer zum Einsatz gekommen. Zum Abschied erhielt Tegethoff von den US-Veteranen den Spitznamen „German Gentleman“. Als Zeichen des Friedens pflanzten der Deutsche und die Amerikaner in Bastogne einen Nussbaum. Als Zeitzeuge sprach Tegethoff in den Jahren danach immer wieder an Schulen und setzte sich für die Versöhnung ein – ebenso engagierte er sich der frühere Offizier für das Friedensmuseum in Remagen.