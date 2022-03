Supermarkt überfallen : Kassiererin in Aegidienberg mit Messer bedroht

Kassiererin in Aegidienberg mit Messer bedroht

Bad Honnef Nach einem Überfall auf einen Supermarkt fehlt vom Täter noch jede Spur. Der Unbekannte hatte mit einem Messer die Kassiererin bedroht. Er konnte Bargeld und Zigaretten erbeuten.

Unmittelbar vor Ladenschluss wurde am Mittwochabend gegen 22 Uhr eine Kassiererin in einem Supermarkt in Aegidienberg überfallen. Der noch unbekannte Täter hielt sich zunächst im Verkaufsraum des Ladens auf, teilte die Polizei mit.