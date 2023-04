Bad Honnefer sammeln Spenden „HelpForceHonnef“ startet zur elften Hilfsfahrt in die Ukraine

Die Akteure des Vereins „HelpForceHonnef“ werden nicht müde in ihrer Unterstützung für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und solche, die im Kriegsgebiet selbst dringender Hilfe bedürfen. Bereits am Freitag, 28., und Samstag, 29. April, sammeln die ehrenamtlichen Helfer erneut Spenden. In einem ebenfalls privat organisierten Transport werden die Spenden dann zur Caritas-Košice in der Ostslowakei an der Grenze zur Ukraine gebracht, von wo aus sie weiterverteilt werden. Termin des elften Transportes ist der 1. Mai.