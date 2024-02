Interview zur Ukrainehilfe Bad Honnef „Es geht auch um unsere Freiheit.“

Der Kriegsausbruch in der Ukraine jährt sich heute zum zweiten Mal. Auf Initiative von Michael Lingenthal gründete sich damals in Bad Honnef schon bald „HelpForceHonnef“, eine Initiative, die Hilfstransporte für die Ukraine durchführt und auf diese Weise Menschen in und aus den Kriegsgebieten mit wichtigen Gütern versorgt. Mit Initiator Michael Lingenthal sprach Roswitha Oschmann.