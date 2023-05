Auftritt von „Zozulki“ in Bad Honnef Ukrainische Musikgruppe feiert Premiere im Park

Am 24. Juni wird im Reitersdorfer Park „Weiß“ angesagt sein beim achten Dîner en blanc. Am 9. Juli gastieren Timeless, Tina und Hubert, im Park, am 9. August ist Ritmoción Music Germany zu Gast und am 3. September Just Jazz. Die Konzerte beginnen jeweils 12 Uhr, das Diner startet um 19 Uhr; dafür ist aber eine Anmeldung erforderlich.