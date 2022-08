Umfrage des General-Anzeigers : Welche Geschäfte die Bad Honnefer in der Innenstadt vermissen

Die Bad Honnefer Fußgängerzone hat viel zu bieten, wenn es um Damenmode geht. Ein Supermarkt aber wird seit Jahren schmerzlich vermisst. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Einiges gibt es in Bad Honnef in Hülle und Fülle, anderes fehlt dagegen ganz. Der General-Anzeiger hat sich in der Innenstadt umgesehen und die Menschen gefragt, was sie dort am meisten vermissen.