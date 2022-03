Dreister Diebstahl bei Beweidungsprojekt : Unbekannte stehlen in Bad Honnef vier Ziegen

Naturschützer auf vier Beinen: Mit einem Pilotprojekt wird in Bad Honnef die Ziegenmahd getestet. Vier Ziegen sind jetzt gestohlen worden. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Vier Ziegen, die als lebendige Umweltschützer in Bad Honnef eingesetzt sind, sind spurlos verschwunden. Die unbekannten Diebe packten zudem einen elektrischen Weidezaun am Bahndamm mit ein – und brachten damit Mensch und Tier gleichermaßen in Gefahr.



Es ist ein dreister und zugleich ein extrem ungewöhnlicher Diebstahl: Unbekannte haben vier der insgesamt 34 Ziegen, die in Bad Honnef aktuell als vierbeinige und wiederkäuende Umweltschützer im Einsatz sind, gestohlen. Das teilte die Stadt Bad Honnef am Freitagnachmittag mit, nachdem der Besitzer der Tiere mit der traurigen Nachricht im Rathaus vorstellig geworden war. Die Paarhufer sind seit Kurzem die Hauptakteure eines Pilotprojekts, mit dem die bodenschonende, nachhaltige und auch günstige Bearbeitung von Grünflächen erprobt wird.

Erst vor wenigen Tagen war das Projekt, das einen wichtigen Beitrag unter anderem zur Biodiversität auf ausgewählten städtischen Blüh- und Wildblumenwiesen wie am Kreisverkehr Linzer Straße/Ecke Dellenweg liefern soll, vorgestellt worden. Wie Christian Kucharz, der die Landschaftspflege mit den Ziegen im Auftrag der Stadt betreibt, der Stadt mitteilte, sind vier seiner Ziegen auf der aktuell bearbeiteten Fläche an der Lohfelder Straße gestohlen worden. „Von den Tieren fehlt jede Spur. Wir haben den Diebstahl bei der Polizei Bonn angezeigt und dort wurden bereits Ermittlungen aufgenommen“, ließ Kucharz die Stadt wissen. Und ergänzte: „Einen Tierdiebstahl dieser Art hatten wir zuletzt vor vielen Jahren. Das kommt zum Glück nur ganz selten vor.“

Diebe brachten nicht nur die Herde in Gefahr

Entwendet wurden laut Kucharz zwei Burenziegen und zwei Walliser Schwarzhalsziegen. Zudem wurde auch die elektrische Weidezaunanlage inklusive der Batterie gestohlen und damit die ganze Herde in Gefahr gebracht, ließ die Stadt weiter wissen. Kucharz: „Die Herde steht fünf Meter neben dem Bahndamm und den Gleisen. Wenn die Ziegen erst einmal mitbekommen hätten, dass der Zaun kein Hindernis mehr ist, will ich mir nicht ausmalen, was hätte passieren können.“

Wie berichtet, erprobt die Stadt Bad Honnef die Pflege der Flächen durch die Ziegenmahd. Die Tiere fressen auch Brombeeren und sogenannte Neophyten, also ursprünglich nicht-heimische Arten wie den japanischen Knöterich oder das Springkraut. Wo große Traktoren bei der Bearbeitung von Flächen den Boden extrem verdichten und so auch den Wasserhaushalt negativ beeinflussen, sei dies mit den Ziegen keineswegs der Fall. Auch im Hinblick auf Insekten und Kleinstlebewesen sei die Ziegenmahd sehr viel schonender als die sonst übliche Mulchmahd und damit ein Gewinn für Natur und Umwelt.