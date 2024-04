Unbekannter spricht Sechsjährige an Polizei sucht Sex-Täter aus Bad Honnef mit Phantombild

Bad Honnef · Am vergangenen Mittwoch soll ein bislang unbekannter Mann an einem Spielplatz in Bad Honnef ein sechsjähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Der circa 30 Jahre alte Mann wird jetzt per Phantombild gesucht.

15.04.2024 , 17:00 Uhr

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge