Höhe Rastplatz Logebachtal : Lkw reißt sich auf der A3 den Tank auf und verliert Diesel und Öl

Bad Honnef Auf der A3 bei Bad Honnef ist in der Nacht ein Lkw-Fahrer mit seinem Laster von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw beschädigte die Schutzplanke, riss sich den Tank auf und verlor große Mengen Diesel und Öl.

Ein Lkw ist in der Nacht auf Dienstag auf der A3 in Höhe des Rastplatzes Logebachtal bei Bad Honnef von der Fahrbahn abgekommen. Wie Polizei und Feuerwehr dem GA mitteilten, war der Fahrer gegen 1.45 Uhr in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht geklärt, die Polizei vermutet aber, dass der Mann in einen Sekundenschlaf fiel.