Unfall auf A3 bei Aegidienberg Auto kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Notrufsäule

Am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr ist eine 41-Jährige mit ihrem Auto auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe Aegidienberg verunglückt. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Auto von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und krachte gegen eine Notrufsäule. Hinter der Leitplanke blieb der Wagen auf der Seite liegen. Die zerstörte Notrufsäule wurde rund 150 Meter von der Unfallstelle entfernt entdeckt.