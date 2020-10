Drei Personen verletzt : Teilsperrung auf A3 bei Bad Honnef nach Unfall

Bad Honnef Bei einem Unfall auf der A3 sollen am Dienstag drei Personen verletzt worden sein. Die Autobahn war bei Bad Honnef in eine Richtung voll gesperrt.

Auf der A3 ist es am frühen Dienstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Pkw und ein Lkw involviert waren. Zwei Personen sollen leicht, eine Person mittelschwer verletzt worden sein. Die A3 war in Fahrtrichtung Köln durch die Feuerwehr Bad Honnef voll gesperrt. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, was einen Stau über mehrere Kilometer verursacht hat. Wie lange die Beeinträchtigungen andauern sollen, ist noch unklar.