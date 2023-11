Teilsperrung in Richtung Köln Unfall bei Bad Honnef-Orscheid sorgt für Stau auf A3

Zwei Menschen sind am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der A3 bei Bad Honnef-Orscheid leicht verletzt worden. Ein Auto fuhr nach GA-Informationen gegen 4.30 Uhr in eine Leitplanke. Ein dahinter fahrender Wagen sei daraufhin mit dem Auto zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei Köln am Mittwochmorgen. Dabei sei dieser auf dem Dach gelandet. Anschließend sei ein Lkw in die Unfallstelle hineingefahren.