Zusammenstoß auf Kreuzung : Zwei Verletzte bei Unfall in Bad Honnef

Bad Honnef Auf einer Kreuzung in Bad Honnef sind am Montagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt.

Bei einem Unfall in Bad Honnef sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Auf einer Kreuzung waren gegen 22.30 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer eines Seat an der Kreuzung von der Linzer Straße nach links in die Menzenberger Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Seat-Fahrer die Vorfahrt missachtet hat. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.