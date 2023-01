Unfall in Bad Honnef : Lastwagen ohne Fahrer prallt gegen Hauswand

Ein Lkw ist in der Bad Honnefer Innenstadt gegen eine Hauswand geprallt. Foto: Ralf Klodt

Bad Honnef Ein führerloser Lastwagen ist am Freitagmittag in Bad Honnef über die Linzer Straße gerollt und gegen eine Hauswand geprallt. Durch den Unfall kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.



Ein Lastwagen hat sich am Freitagmittag in der Bad Honnefer Innenstadt verselbstständigt und ist an der Ecke Linzer Straße/Am Saynschen Hof ohne Fahrer gegen eine Hausecke geprallt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie Björn Haupt, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, mitteilte.

Das Fahrzeug hatte sich zuvor etwas höher an der Linzer Straße aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung gesetzt, rollte die Straße herunter, riss ein Straßenschild um und prallte gegen die Fassade. Die Front des Lkw ist bei dem Zusammenstoß eingedrückt worden, die Scheibe wurde zerstört. An der Hauswand entstanden nach ersten Erkenntnissen leichte Schäden. Der Lastwagen konnte nicht weiterfahren.

Die alarmierte Feuerwehr nahm ausgelaufene Kühlerflüssigkeit auf, die Polizei sperrte den Bereich ab und regelte gemeinsam mit dem Ordnungsamt den Verkehr. Aufgrund des Unfalls und der Sperrung kommt es in der Bad Honnefer Innenstadt zu erheblichen Verkehrsproblemen.

