Unfall in Bad Honnef-Selhof Autofahrer kollidiert mit geparktem Wagen und stürzt auf die Seite

Ein 58-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Bad Honnef-Selhof mit seinem Wagen auf die Seite gestürzt. Der Mann sei um kurz nach Mitternacht auf der Berliner Straße an der Straße „Im Blümeling“aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, berichteten Einsatzkräfte einem GA-Reporter vor Ort.