B42 bei Bad Honnef Frau aus Königswinter erleidet bei Autounfall schwerste Kopfverletzungen

An der Unfallstelle kam es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn Richtung Linz war während der Unfallaufnahme bis 19.30 Uhr gesperrt. Zur genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen an. Die Frau befindet sich derzeit noch in intensivmedizinischer Betreuung.