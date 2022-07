Verbindung zur Insel Nonnenwerth eingestellt : Fähre steht für rund 77 000 Euro zum Verkauf

Bad Honnef Axel Bungarz schipperte mit der „Grafenwerth“ zwischen den Rheininseln hin und her, brachte die Nonnenwerth-Schüler zum Unterricht. Mit dem Schul-Aus kommt auch das Aus seiner Firma. Was die Zukunft des Schiffes angeht, hat der Kapitän eine besondere Idee.

Auch der Fährbetrieb auf der gegenüberliegenden Rheinseite zwischen Remagen-Rolandswerth und der Insel Nonnenwerth, der anders als die private Linie von Bungarz seit jeher vom Schulträger betrieben wurde, ist eingestellt. „Dauerhaft geschlossen“, so steht es im Netz zu lesen. Die Bushaltestelle „Rolandswerth Fähre Nonnenwerth“ ist sozusagen namentliches Relikt im VRS-Fahrplan.

„Klar, das war auch für mich ein Schlag vor den Kopf“, kommentiert Bungarz rückblickend die Nachricht, dass es – zumindest vorerst und auf unabsehbare Zeit – nicht weitergehen würde mit einem Schulbetrieb auf Nonnenwerth. „Wir hatten ja lange noch Hoffnung, auch wenn klar war, dass es eng wird. Es ist schon ein Lebensabschnitt, der damit jetzt zu Ende geht“, so Bungarz zum GA. Der letzte Schultag Ende vergangener Woche sei damit auch für ihn „der erste Tag, an dem man sagen musste: Das ist jetzt Geschichte“.

Seit 35 Jahren selbstständig

Selbstständig bereits seit 35 Jahren, hatte Bungarz vor annähernd zwei Jahrzehnten das Unternehmen und damit den rechtsrheinischen Fährbetrieb zur Insel Nonnenwerth übernommen. Der gelernte Binnenschiffer hatte mit Anfang 20 auch das Rheinschifferpatent erworben, bildete später selber aus. Von ungefähr kam die Berufswahl nicht: Auch sein Vater war in der Rheinschifffahrt tätig, dies mit mehreren Fahrgastschiffen. Zusätzlich betrieb die Familie ein großes Café.

An jedem Schultag und zu besonderen Anlässen schipperte der „Königswinterer Jung“, wie Bungarz sich selber nennt, vor allem Schüler hin und her. Nach dem Abschied des Ordens von Nonnenwerth investierte er erneut in sein Schiff im Vertrauen auf die Zusicherung, dass der Schulbetrieb bleibe und sogar die Erweiterung anstand.