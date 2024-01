Rommersdorf-Bondorfer Bürgerverein „Manfred Ziegert ist ein wahrer Lokalpatriot“

Der Dreikönigstag ist nicht nur in bundespolitischen Kreisen, so bei den Liberalen, ein Tag, um zusammen zu kommen. In jedem Jahr feiert auch der Rommersdorf-Bondorfer Bürgerverein am 6. Januar einen Frühschoppen, lässt das vergangene Jahr Revue passieren und gibt einen Ausblick auf Kommendes. Und nutzt die Gelegenheit, besondere Ehrungen vorzunehmen. So auch in diesem Jahr: Beim traditionellen Dreikönigsfrühschoppen wurde Manfred „Mänix“ Ziegert für seine herausragenden Verdienste rund um den Verein zum neuen Ehrenmitglied ernannt.