Schadstoffe im Dach : Stadt Bad Honnef schließt Sporthalle am Menzenberg

Stadt Bad Honnef schließt Sporthalle am Menzenberg

Bad Honnef Hiobsbotschaft für Vereine und Schulen: Die Stadt Bad Honnef hat die Sporthalle am Menzenberg mit sofortiger Wirkung geschlossen. Schuld sind Schadstoffe im Dach.

Schlechte Nachrichten für alle Vereine und Schulklassen, die in der Menzenberger Halle ihrem Sport nachgehen: Die Stadt hat die Halle am Montagabend mit sofortiger Wirkung geschlossen. Grund sind die Ergebnisse eines externen Gutachtens, nach dem im Dach der Sportanlage mit Schadstoffen belastete Dämmmaterialien verbaut worden sind. Das Gutachten liege der Stadt seit Montag vor. Man habe umgehend reagieren müssen, hieß es aus dem Rathaus, und die Halle bis auf weiteres für den gesamten Vereins- und Schulsport geschlossen.

Sanierung geplant

Wie berichtet, plant die Stadt eine Sanierung des Stadions und den Ausbau zu einer Quartiersmitte mit einem Anbau an der Halle. Für die Sanierung erhält die Stadt aus Bundesmitteln einen Zuschuss in Höhe von fast 1,6 Millionen Euro. Das vor exakt 50 Jahren eröffnete und in die Jahre gekommene Stadion soll rundum saniert werden.