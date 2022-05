Stau Richtung Frankfurt : Zwei Verletzte bei Unfall auf A3 bei Bad Honnef

Bad Honnef/Linz Drei Fahrzeuge sind am Dienstagnachmittag auf der A3 bei Bad Honnef kollidiert. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Da in Richtung Süden zwei von drei Spuren gesperrt wurden, bildete sich ein langer Stau.

Drei Fahrzeuge waren am Dienstag auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt in einen Unfall verwickelt. Zwei Menschen wurden verletzt. Laut Informationen der Einsatzkräfte vor Ort hatte der Fahrer eines Ford Fiesta kurz hinter der Auffahrt Bad Honnef/Linz gegen 14.40 Uhr abgebremst. Der Fahrer eines Mercedes Sprinter hinter dem Ford und fuhr diesem daraufhin auf. Das dritte beteiligte Auto, ein Citroen Kombi, fuhr schließlich dem Sprinter auf. In der Folge schob dieser den Sprinter und den Ford zusammen.