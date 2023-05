Bad Honnef tanzt setzt neuen Akzent Viel Weltschmerz bei den Songschreibern im Siebengebirge

Einen Künstlernamen hat Nick bereits. Der 19-Jährige nennt sich Shyandlost und macht gerade Abitur an der Gesamtschule in Oberpleis. Er möchte Asienwissenschaft und im Nebenfach Koreanisch studieren. „Singen kann ich nicht, deshalb greife ich zum Rap“, erzählte der Aegidienberger, der sein Stück aufführte. Philipp Achtzehnter hatte den Beat besorgt und ihm generell während der Projektwoche geraten, seine angefangenen Stücke zu vollenden. Denn: „Ich habe viele unfertige Texte“, so der Songwriter.