Wie geht es weiter mit dem Selhofer Pfarrheim? Vier Pfarrheim-Varianten in Bad Honnef-Selhof im Gespräch

Mit ihrem Pfarrheim sind die Mitglieder der Kirchengemeinde Sankt Martin schon seit Langem unzufrieden. Der große Saal ist lediglich mit Lichtschächten ausgestattet, die Räume sind nicht barrierefrei. „Es wirkt alles erdrückend“, sagte Kirchenvorstandschef Eugen Pink in einer Versammlung. Wie könnte die Gemeinde für ihre Arbeit in Zeiten sinkender Kirchenmitgliederzahlen dennoch passgenaue Räume schaffen, die letztendlich auch Lust machen auf Engagement in der Kirche?