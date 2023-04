Ausverkauftes Konzert im Bad Honnefer Feuerschlösschen Volles Haus auch im Angesicht des drohendes Aus

Mensings besonderer Dank galt an diesem Abend der Stadt Bad Honnef, die das Foyer der Schule für die Konzerte zur Verfügung stellte, sowie dem Rhein-Sieg-Kreis, „der uns das Minus, das wir als gemeinnütziger Verein durch die Corona-Pandemie erwirtschaftet haben, erstattet hat“, berichtete sie. Sonst hätte der Verein das Wagnis einer Doppelveranstaltung kaum eingehen können. „Aber das hat uns den Mut gemacht, das Konzert auf die Beine zu stellen.“ Ihre Entscheidung, aufzuhören, mochte Mensing am Freitagabend auch angesichts des großen Zuspruchs am Freitagabend und der Begeisterung der Besucher nicht in Frage stellen: „Ich bin froh. Es ist so viel Arbeit – ich schaffe das einfach nicht mehr.“ Nichtdestotrotz hofft sie natürlich, dass es mit Folk im Feuerschlösschen doch noch irgendwie weitergeht.