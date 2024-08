Neue politische Kraft Volt gründet Ortsgruppen in Bad Honnef und Königswinter

Die Partei Volt hat in Königswinter und in Bad Honnef jeweils eine Ortsgruppe gegründet. Mit verantwortlich dafür ist Hartwig Bögeholz, Mitgründer von Volt Deutschland. Er ist seit 2018 bei Volt und engagiert sich für die Partei. „Ich lebe seit zwei Jahren in Bad Honnef und ein Ableger hat hier einfach gefehlt“, sagt er.