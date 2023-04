Dritte Maibaumaktion in Bad Honnef Vom Rikschafahrer bis zum Digital-Coach: Stadt Bad Honnef sucht Ehrenamtliche

In den zurückliegenden Jahren hätten die Bad Honnefer bewiesen, dass sie solidarisch seien und gemeinsam eine Menge bewegen könnten, so die Bündnisvorsitzende weiter. „Auf 178 Karten wurden insgesamt 36 verschiedene Ehrenamtsgesuche bei uns eingereicht“, so Nadine Batzella, Fachdienstleiterin Sozialen und Asyl der Stadt Bad Honnef, zur aktuellen Aktion. Nun hoffe sie auf reges Interesse an den ehrenamtlichen Tätigkeiten.