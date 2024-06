Überblick Von Adenauer bis zum Jungen Wilden – Bekannte Politiker aus und im Siebengebirge

Kaum war am 23. Mai 1949 das Grundgesetz feierlich verkündet worden, begann der Wahlkampf für die erste Bundestagswahl überhaupt am 14. August 1949. Es war die erste komplett freie Wahl auf deutschem Boden seit der Reichstagswahl vom 6. November 1932 – bei der Wähler allerdings nur eine Stimme hatten; die Zweitstimme wurde erst bei der Bundestagswahl 1953 eingeführt. „Mit Adenauer für den Frieden, die Freiheit und die Einheit Deutschlands – darum CDU“ oder „Wählt CDU“ war auf Wahlplakaten mit Konrad Adenauers Konterfei zu lesen. Adenauer kandidierte im Wahlkreis Bonn-Stadt und Bonn-Land, zu dem auch sein Wohnort Rhöndorf gehörte. Konrad Adenauer ist zweifelsohne der prominenteste Abgeordnete, der bisher im Siebengebirge kandidierte und lebte, aber nicht der einzige. Ein Blick auf bedeutende Politiker der Region in den vergangenen 75 Jahren.