Adenauerhaus kooperiert mit Bad Honnefer Grundschulen : Von der Pizzeria zur Demokratie

Führung

Eine Führung auf Adenauer Spuren durch Maria Laach bietet das Adenauerhaus am Samstag, 11. Dezember, 14 Uhr, an. In die Bendiktinerabtei hatte sich Adenauer 1933 zurückgezogen, um den stärker werdenden Agitationen der Nationalsozialisten gegen seine Person zu entgehen. Carsten Sick, Leiter des Besucherdienstes der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf und Autor des Buches „Bruder Konrad. Konrad Adenauers Aufenthalt in Maria Laach 1933-1934“ führt unter anderem über die Grabstätte des damaligen Abts Ildefons Herwegens in der Basilika, die sogenannte „Adenauerpforte“ sowie die Klosterbibliothek.

Treffpunkt ist vor der Kunst- und Buchhandlung Maria Laach. Die Führung ist kostenfrei. Um eine vorherige Anmeldung unter 02224/921234 oder per E-Mail an besucherdienst@adenauerhaus.de wird gebeten. Medizinische Masken sind in den Innenräumen verpflichtend. Es gilt die 2G-Regel. hnn