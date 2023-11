Gedenkfeier und neue Schriftenreihe Vormarsch der rheinischen Separatisten findet in Aegidienberg ein Ende

Wie bei so viele Fragen im Leben ist auch diese eine knallharte Frage des Geldes: Vor genau 100 Jahren anno 1923 stellten sich viele Menschen in der Region die Frage, fünf Jahre nach dem Ende des verlorenen und verlustreichen Ersten Weltkriegs, zu wem sie sich zugehörig fühlen sollen: den Deutschen, den Franzosen oder eigenständigen Rheinländern. Für Schriftsteller Kurt Tucholsky war die Sache klar: Das Rheinland steht seinerzeit „geschlossen wie ein Mann zu dem, der besser zahlte“. Am Donnerstag, 16. November, jährt sich zum 100. Mal der Tag, an dem die Separatisten in der „Schlacht von Aegidienberg“ eine entscheidende Niederlage hinnehmen mussten. Der Bürgerverein Aegidienberg begeht diesen besonderen Tag mit einer Gedenkfeier am Samstag, 18. November, im Bürgerhaus – und mit der Veröffentlichung des brandneuen Schriftenbandes „Der Abwehrkampf in Aegidienberg“.