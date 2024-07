Neue Satzung in Wachtberg Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule werden stärker gestaffelt

Wie berichtet, ist die Grenze nach oben in NRW festgelegt. Auch in der höchsten Einkommensgruppe dürfen die OGS-Elternbeiträge aktuell maximal 228 Euro pro Monat und Kind betragen, Geschwisterkinder kosten die Hälfte. Eine pauschale Erhöhung um sechs Euro für alle Einkommensgruppen lehnte der Bildungsausschuss zu Beginn der Debatten ab. Stattdessen sollten alle Elternbeiträge linear um drei Prozent erhöht werden, was einiges an Rechenarbeit in den Beitragstabellen erforderte. Außerdem gab es bisher bis zu einem Einkommen von rund 49.000 Euro (Beitrag 120 Euro) nur eine Zwischenstufe (80 Euro).